Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TMDV I-web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TMDV I-web
- Hồ Chí Minh: LCB + Phụ cấp + % Hoa hồng + Thưởng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) ● Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật ● Thưởng doanh thu theo tháng, quý, năm ● Được đào tạo kiến thức Digital marketing ● Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, CSKH,.. ● Được đào tạo kỹ năng về quy trình bán hàng ● Được đào tạo kỹ năng thiết kế đồ họa, content, ads, SEO ● Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng ● Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc ● Tham gia các hoạt động thể , Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
● Liên hệ, tư vấn khách hàng theo data công ty cung cấp
● Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh
● Tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp
● Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng
● Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng sau khi bàn giao dịch vụ
● Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp với khách hàng
● Trung thực, năng động, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
● Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm
● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Sale
Tại Công ty TMDV I-web Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TMDV I-web
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
