Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TMDV I-web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 5 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Gò Vấp
LCB + Phụ cấp + % Hoa hồng + Thưởng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
● Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
● Thưởng doanh thu theo tháng, quý, năm
● Được đào tạo kiến thức Digital marketing
● Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, CSKH,..
● Được đào tạo kỹ năng về quy trình bán hàng
● Được đào tạo kỹ năng thiết kế đồ họa, content, ads, SEO
● Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng
● Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc
● Tham gia các hoạt động thể thao

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

● Liên hệ, tư vấn khách hàng theo data công ty cung cấp

● Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh

● Tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp

● Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng

● Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng sau khi bàn giao dịch vụ

● Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên tất cả các ngành nghề.

● Yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp với khách hàng

● Trung thực, năng động, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

● Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Sale

Tại Công ty TMDV I-web Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TMDV I-web

