Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lĩnh vực: Giáo dục trực tuyến – Đào tạo từ xa – Trại hè quốc tế

1. Marketing (30%):

• Triển khai các hoạt động truyền thông và thương hiệu đến khách hàng

• Thực hiện chiến dịch quảng bá công ty hỗ trợ chi phí.

2. Sales (Tư vấn & Tuyển sinh 70%):

• Tư vấn chương trình học cho học viên (dữ liệu từ Marketing).

• Tổ chức demo/giới thiệu chương trình.

• Hỗ trợ đăng ký, chuyển giao cho bộ phận CSKH.

• Báo cáo tiến độ, đề xuất cải tiến quy trình.

• Doanh số ghi nhận theo số lượng học viên chốt qua nhân viên Marketing Sales.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành liên quan.

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong giáo dục hoặc bán khóa học online.

• Có kinh nghiệm B2B/B2C.

• Khả năng phân tích thị trường tốt

• Chủ động, chịu được áp lực, yêu thích lĩnh vực giáo dục.

• Linh hoạt thời gian.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Chính thức: 8.000.000vnđ + Huê Hồng + Thưởng theo kết quả công việc.

• Thu nhập cạnh tranh theo hiệu quả công việc, có thể lên đến 13.000.000VNĐ – 18.000.000VNĐ

• Nếu làm tốt lương có thể được thương lượng sau 1 năm làm việc.

• Hỗ trợ tài liệu, nội dung tư vấn và định hướng từ đội ngũ quản lý.

• Có cơ hội mở rộng kiến thức về thị trường giáo dục và phát triển kỹ năng cá nhân.

• Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát.

• Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

