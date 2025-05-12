Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sáng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 8 Đường Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 - Gian Hàng L2 - 17, Tầng 2 TTTM Vincom Plaza 3/2, Số 3C Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM - 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức - 2A Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp - 155 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11 - 93 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Chào đón khách hàng và hỗ trợ khách.

- Bán hàng tại cửa hàng.

- Báo cáo doanh thu của hàng hàng ngày.

- Chịu trách nhiệm kiểm kê đặt hàng mới đảm bảo có sản phẩm để bán và trưng bày.

- Vệ sinh cửa hàng.

- Các công việc khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, siêng năng, có thể làm xoay ca.

- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp tốt.

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

- Có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ.

Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn

- Được đào tạo kỹ năng bán hàng

- Cấp đồng phục miễn phí

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Được hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT, Lễ, Tết,... theo quy định Nhà nước.

- Có cơ hội thăng tiến các vị trí trưởng nhóm, cửa hàng trưởng, giám sát vùng,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm

