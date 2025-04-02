Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 127 Lê Thị Riêng, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển thị trường B2B: Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp như nhà hàng, khách sạn, quán café, công ty xuất nhập khẩu, đại lý phân phối và siêu thị trong khu vực TP.HCM và các tỉnh phía Nam để giới thiệu và phân phối sản phẩm sứ gia dụng thương hiệu Long Phương.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng: Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại và tiềm năng, đảm bảo sự hài lòng và hợp tác lâu dài.

Tư vấn sản phẩm và đàm phán hợp đồng: Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng, chuẩn bị báo giá và tham gia đàm phán các điều khoản hợp đồng.

Quản lý đơn hàng và theo dõi giao hàng: Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh: Thu thập thông tin về xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Tham gia các hoạt động marketing và xúc tiến bán hàng: Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện và hoạt động quảng bá nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số.

Báo cáo và đánh giá kết quả kinh doanh: Lập báo cáo định kỳ về doanh số, tình hình thị trường và hiệu quả các hoạt động kinh doanh, đề xuất giải pháp cải thiện và phát triển.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng gia dụng, nội thất hoặc vật dụng khách sạn, nhà hàng.

Giao tiếp linh hoạt, đàm phán thuyết phục trong xử lý công việc và giao tiếp với đối tác, khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Công ty

Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ, hòa đồng

Nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến và nâng cao thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin