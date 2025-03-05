Tuyển Nhân viên kinh doanh TNHH ELECTRONICS CONTROL TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập hấp dẫn Xét tăng lương định kỳ hàng năm. Môi trường làm việc năng động. Hợp đồng giá trị cao, hoa hồng hấp dẫn. Chế độ phúc lợi BHXH, phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải quyết các thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng của hệ thống trong quá trình khách sử dụng.

Xây dựng quan hệ và chăm sóc khách hàng để thúc đẩy kinh doanh và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Thực hiện các công việc liên quan.

Thời gian làm việc: Thứ 2- Sáng thứ 7. Sáng 8h30-12h, chiều 13h30-17h30.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Năng động, tự tin, có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế!

Tinh thần học hỏi cao.

Khả năng giao tiếp tốt.

Tại TNHH ELECTRONICS CONTROL TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

