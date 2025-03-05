Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Hotdeal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Làm việc trong môi trường digital năng động, trẻ trung, 100% lương và hoa hồng theo doanh số từ ngày đầu nhận việc Du lịch nghỉ mát trong nước và nước ngoài dành cho Nhân viên xuất sắc Hỗ trợ tối đa từ quản lý trực tiếp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực digital và e - commere, giúp bạn hoàn thiện hơn bản thân, kỹ năng và kinh nghiệm Thường xuyên được tham gia các hoạt động nhóm, event công ty. Chào đón các ngày lễ trong năm và ngày sinh nhật bằng điểm thưởng mua hàng trên website Hotdeal vn, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. NHIỆM VỤ CHUNG:

Ẩm thực

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch chiến lược & triển khai thực hiện cho ngành hàng phụ trách nhằm phát triển doanh số đạt chỉ tiêu được giao.

Tổ chức phát triển kinh doanh ngành hàng trên website phù hợp với xu hướng & thị hiếu tiêu dùng của khách hàng.

Phân loại khách hàng theo tiêu chí Nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho Công ty. Xây dựng mối quan hệ, tương tác, thương lượng với Nhà cung cấp nhằm có được sản phẩm tốt nhất với giá cả phù hợp.

Phối hợp với bộ phận Marketing nhằm xây dựng các chương trình quảng bá, các hoạt động khuyến mãi thúc đẩy được doanh số.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kiến thức chuyên môn: Tốt nghiệp Đại Học các khối ngành kinh tế.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp lưu loát

Vi tính: Vi tính văn phòng

Kinh nghiệm: 1-2 năm ở vị trí tương đương & ít nhất 1 năm hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng liên quan

Kỹ năng thương lượng, thuyết phục

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tổ chức, sắp xếp công việc

Kỹ năng xử lý giải quyết vấn đề

Am hiểu thị trường ngành hàng & kinh doanh online

Trung thực & bảo mật.

Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy gắn bó với công việc.

Chủ động trong công việc

Khả năng thích ứng và linh hoạt với công việc áp lực cao.

Tại Công ty cổ phần Hotdeal Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hotdeal

