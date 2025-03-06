Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Môi trường làm việc năng động và hòa đồng. Lương + thưởng theo doanh số. Lương tháng 13 + thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty. Được đào tạo khi bắt đầu công việc. Các chế độ bảo hiểm theo luật lao động. Du lịch hè. Khám sức khỏe định kỳ Các chế độ đãi ngộ khác..., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia đào tạo về Sản Phẩm Chẩn Đoán Bệnh Thú Công Nghiệp cho các trại chăn nuôi và phòng kĩ thuật/xét nghiệm/thí nghiệm tại các công ty chăn nuôi.

Chăm sóc khách hàng hiện có: hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc và lấy đơn hàng, sắp xếp thời gian giao hàng.

Ứng dụng kết quả xét nghiệm (PCR, Elisa, HI-HA,...) và các lâm sàng ở trại, hỗ trợ tư vấn cho kỹ thuật trại.

Tìm hiểu và đề xuất/ xây dựng sản phẩm phù hợp, thông tin hỗ trợ cho khách hàng.

Nhiệm vụ khác: Lập các báo cáo khác gửi Tổng Giám đốc/Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NAM, Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành công nghệ sinh học, chăn nuôi, thú y.

NAM, Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành

công nghệ sinh học, chăn nuôi

, thú y

.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xét nghiệm các bệnh trên lợn, gà, bò....Đã có kinh nghiệm làm việc ở các trại gà/ lợn hoặc làm việc trong các phòng lab, biết đọc kết quả xét nghiệm là một lợi thế.

Đã có kinh nghiệm làm việc ở các trại gà/ lợn hoặc làm việc trong các phòng lab, biết đọc kết quả xét nghiệm là một lợi thế.

Nắm vững kiến thức về các phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh học

Tại CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 9 - 11 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin