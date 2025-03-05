Tuyển Nhân viên kinh doanh CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Chủ động tìm kiếm, kết nối và chinh phục khách hàng mục tiêu (trường học, trung tâm tiếng Anh, đơn vị giáo dục...) để mở rộng mạng lưới hợp tác.

Trở thành chuyên gia tư vấn, mang đến giải pháp công nghệ giáo dục hàng đầu (Avina, Intest...) giúp khách hàng nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Đồng hành cùng khách hàng từ A-Z: triển khai, đào tạo và hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách tối ưu nhất.

Luôn sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp và đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất sau khi triển khai.

Nếu bạn đam mê kinh doanh, yêu thích môi trường giáo dục và mong muốn tạo dấu ấn trong lĩnh vực EdTech, đây chính là cơ hội dành cho bạn

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sale

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trên 2 năm

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và tư vấn sản phẩm.

Giọng nói rõ ràng, thu hút người nghe

Nhiệt tình, chu đáo và có thái độ tốt với khách hàng.

Bằng cấp: từ trung cấp trở lên

Tại CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng: 10 - 16 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP

