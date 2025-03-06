Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÁO ĐỆ TỨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TÁO ĐỆ TỨ
- Hồ Chí Minh: sinh nhật, du lịch, mua hàng giá đặc biệt... Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến., Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ
Chăm sóc, phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng.
Thực hiện và báo cáo các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Giải quyết các khiếu nại, phản ánh của khách hàng về chất lượng hàng hóa.
Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận, phòng ban trong công ty để đảm bảo tiến độ giao hàng, bán hàng.
Xây dựng, đóng góp ý kiến và giải pháp bán hàng tại khu vực được giao.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Mức lương từ 8 triệu trở lên tùy theo năng lực
Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm NVKD/nhân viên thị trường ở lĩnh vực và kênh phân phối bất kỳ.
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel...
Có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng. Yêu thích giao tiếp và kinh doanh.
Tại CÔNG TY TNHH TÁO ĐỆ TỨ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÁO ĐỆ TỨ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI