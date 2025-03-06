Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÁO ĐỆ TỨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ

Chăm sóc, phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng.

Thực hiện và báo cáo các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Giải quyết các khiếu nại, phản ánh của khách hàng về chất lượng hàng hóa.

Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận, phòng ban trong công ty để đảm bảo tiến độ giao hàng, bán hàng.

Xây dựng, đóng góp ý kiến và giải pháp bán hàng tại khu vực được giao.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 20 - 35

Mức lương từ 8 triệu trở lên tùy theo năng lực

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm NVKD/nhân viên thị trường ở lĩnh vực và kênh phân phối bất kỳ.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel...

Có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng. Yêu thích giao tiếp và kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH TÁO ĐỆ TỨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7.5 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÁO ĐỆ TỨ

