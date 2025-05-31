Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HƯƠNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HƯƠNG PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 282/18 Lê Thị Riêng, P.Thới An 2, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng (online & offline).
Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.
Quản lý, đăng tải nội dung trên các hội nhóm, diễn đàn liên quan.
Soạn thảo, trình ký và theo dõi hợp đồng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: NỮ
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời hoặc điện dân dụng, công nghiệp là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HƯƠNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI và hoa hồng doanh số: 7 - 35 triệu VND
Lương cứng: 6.5 - 8triệu VND
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
Được cấp máy tính làm việc, tăng lương 1 lần/năm.
Hưởng chế độ BHXH và chế độ khác theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HƯƠNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
