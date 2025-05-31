Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HƯƠNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 282/18 Lê Thị Riêng, P.Thới An 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng (online & offline).

Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.

Quản lý, đăng tải nội dung trên các hội nhóm, diễn đàn liên quan.

Soạn thảo, trình ký và theo dõi hợp đồng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: NỮ

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời hoặc điện dân dụng, công nghiệp là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HƯƠNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI và hoa hồng doanh số: 7 - 35 triệu VND

Lương cứng: 6.5 - 8triệu VND

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Được cấp máy tính làm việc, tăng lương 1 lần/năm.

Hưởng chế độ BHXH và chế độ khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HƯƠNG PHÁT

