Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EVOHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 366 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng tải thông tin phòng trọ/nhà cho thuê/chung cư (sau đây nói chung là sản phẩm) lên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, chotot, batdongsan…)

Tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng

Giao tiếp với khách hàng để nắm được lịch hẹn khách đi xem sản phẩm và lịch của team Sale

Dẫn khách đi xem phòng theo lịch hẹn. Chuẩn bị sản phẩm backup trước nếu khách chưa ưng sản phẩm

Trao đổi và tạo mối quan hệ với chủ nhà. Nhằm có được sự tin tưởng và chốt được phòng với giá tốt cho khách theo nhu cầu.

Phối hợp với các bạn saleonline trước – trong – sau quá trình dẫn khách, đảm bảo khách hàng chốt được sản phẩm ưng ý nhất.

Tuyển dụng nguồn Cộng tác viên cho riêng mình.

Báo cáo công việc đến cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong mảng kinh doanh Phòng trọ/Chung cư/Nhà nguyên căn là một lợi thế

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo đầy đủ

Trách nhiệm, Trung thực, Hòa đồng, Nhiệt tình

Kỹ năng giao tiếp tốt, Quản lý công việc và thời gian

Có smartphone/lap top cá nhân và phương tiện di chuyển

Tại CÔNG TY TNHH MTV EVOHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6tr + Thưởng KPI

Lương/thưởng theo hàng tháng, hàng năm

Có cơ hội thăng tiến lên Trưởng Nhóm, Giám Đốc khu vực

Thời gian làm việc linh hoạt, không gò bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV EVOHOME

