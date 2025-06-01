Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EVOHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV EVOHOME
- Hồ Chí Minh: 366 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng tải thông tin phòng trọ/nhà cho thuê/chung cư (sau đây nói chung là sản phẩm) lên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, chotot, batdongsan…)
Tư vấn sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng
Giao tiếp với khách hàng để nắm được lịch hẹn khách đi xem sản phẩm và lịch của team Sale
Dẫn khách đi xem phòng theo lịch hẹn. Chuẩn bị sản phẩm backup trước nếu khách chưa ưng sản phẩm
Trao đổi và tạo mối quan hệ với chủ nhà. Nhằm có được sự tin tưởng và chốt được phòng với giá tốt cho khách theo nhu cầu.
Phối hợp với các bạn saleonline trước – trong – sau quá trình dẫn khách, đảm bảo khách hàng chốt được sản phẩm ưng ý nhất.
Tuyển dụng nguồn Cộng tác viên cho riêng mình.
Báo cáo công việc đến cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo đầy đủ
Trách nhiệm, Trung thực, Hòa đồng, Nhiệt tình
Kỹ năng giao tiếp tốt, Quản lý công việc và thời gian
Có smartphone/lap top cá nhân và phương tiện di chuyển
Tại CÔNG TY TNHH MTV EVOHOME Thì Được Hưởng Những Gì
Lương/thưởng theo hàng tháng, hàng năm
Có cơ hội thăng tiến lên Trưởng Nhóm, Giám Đốc khu vực
Thời gian làm việc linh hoạt, không gò bó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV EVOHOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI