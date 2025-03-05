Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Diana Unicharm làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Diana Unicharm
- Thừa Thiên Huế:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý thị trường khu vực và Nhà Phân Phối (NPP)
Quản lý và phát triển địa bàn nhằm đạt mục tiêu doanh số, bao phủ, thị phần.
Đảm bảo NPP thực hiện đúng hợp đồng và các tiêu chí quản lý do công ty quy định.
Kiểm soát hàng tồn, lên kế hoạch đặt hàng với Nhà Phân Phối.
Đảm bảo hệ thống bán hàng được duy trì và sử dụng hiệu quả.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại thị trường được phân công.
Thực thi tất cả các chương trình khuyến mãi và chương trình trưng bày theo đúng quy định của công ty nhằm đạt những mục tiêu đề ra.
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn đào tạo, quản lý thành tích & kiểm tra chấp hành nội quy của nhân viên tiếp thị và salesman.
Lên lịch đi thị trường hàng tuần và thực hiện việc đi thị trường theo lịch để giám sát, quản lý thị trường, khách hàng và huấn luyện nhân viên.
Đôn đốc nhân viên tiếp thị trong việc thực hiện chỉ tiêu bán hàng, cơ cấu sản phẩm, trưng bày hàng.
Kiểm tra thực hiện POSM, triển khai các chương trình khuyến mãi.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý/giám sát kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng kênh truyền thống (GT channel), ngành hàng tiêu dùng (FMCG)
Khả năng giao tiếp, thương thảo, thuyết phục tốt
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển con người
Tại Công ty CP Diana Unicharm Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
Có cơ hội thăng tiến;
Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động:BHXH, BHYT, BHTN, BHTN.
Được tham gia bảo hiểm 24 / 24h.
Các chế độ ngoài lương: thưởng ngày lễ, tết, sử dụng sản phẩm của công ty, nghỉ mát…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Diana Unicharm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
