Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Diana Unicharm làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Diana Unicharm
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty CP Diana Unicharm

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Diana Unicharm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thị trường khu vực và Nhà Phân Phối (NPP)
Quản lý và phát triển địa bàn nhằm đạt mục tiêu doanh số, bao phủ, thị phần.
Đảm bảo NPP thực hiện đúng hợp đồng và các tiêu chí quản lý do công ty quy định.
Kiểm soát hàng tồn, lên kế hoạch đặt hàng với Nhà Phân Phối.
Đảm bảo hệ thống bán hàng được duy trì và sử dụng hiệu quả.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại thị trường được phân công.
Thực thi tất cả các chương trình khuyến mãi và chương trình trưng bày theo đúng quy định của công ty nhằm đạt những mục tiêu đề ra.
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn đào tạo, quản lý thành tích & kiểm tra chấp hành nội quy của nhân viên tiếp thị và salesman.
Lên lịch đi thị trường hàng tuần và thực hiện việc đi thị trường theo lịch để giám sát, quản lý thị trường, khách hàng và huấn luyện nhân viên.
Đôn đốc nhân viên tiếp thị trong việc thực hiện chỉ tiêu bán hàng, cơ cấu sản phẩm, trưng bày hàng.
Kiểm tra thực hiện POSM, triển khai các chương trình khuyến mãi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Thương mại,... hay các ngành liên quan
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý/giám sát kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng kênh truyền thống (GT channel), ngành hàng tiêu dùng (FMCG)
Khả năng giao tiếp, thương thảo, thuyết phục tốt
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển con người

Tại Công ty CP Diana Unicharm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn, ổn định lâu dài
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
Có cơ hội thăng tiến;
Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động:BHXH, BHYT, BHTN, BHTN.
Được tham gia bảo hiểm 24 / 24h.
Các chế độ ngoài lương: thưởng ngày lễ, tết, sử dụng sản phẩm của công ty, nghỉ mát…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Diana Unicharm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Diana Unicharm

Công ty CP Diana Unicharm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thừa Thiên Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

