Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FUTUREZONE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Phường Thuỵ Khuê, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu và tìm hiểu rõ sản phẩm để tạo danh sách sản phẩm, viết mô tả sản phẩm và thông tin liên quan.

Lập kế hoạch vận chuyển hàng và quản lý tồn kho để đảm bảo hàng luôn sẵn có.

Xử lý các yêu cầu của khách hàng và giải quyết vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Tạo và quản lý chiến dịch quảng cáo Amazon (PPC) để tăng doanh số.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh thành thạo, Ielts tương đương 6.0 (không yêu cầu chứng chỉ)

Kỹ năng giao tiếp cơ bản tiếng Trung (ưu tiên nếu có)

Ưu tiên nữ độ tuổi 22-26

Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ nhận bằng

Tại CÔNG TY TNHH FUTUREZONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

13 ngày nghỉ phép/năm (bao gồm 1 ngày trong tháng sinh nhật)

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến

Thưởng Lễ, Tết theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUTUREZONE VIỆT NAM

