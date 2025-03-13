Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FUTUREZONE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH FUTUREZONE VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế:
- Phường Thuỵ Khuê, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu và tìm hiểu rõ sản phẩm để tạo danh sách sản phẩm, viết mô tả sản phẩm và thông tin liên quan.
Lập kế hoạch vận chuyển hàng và quản lý tồn kho để đảm bảo hàng luôn sẵn có.
Xử lý các yêu cầu của khách hàng và giải quyết vấn đề liên quan đến sản phẩm.
Tạo và quản lý chiến dịch quảng cáo Amazon (PPC) để tăng doanh số.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng anh thành thạo, Ielts tương đương 6.0 (không yêu cầu chứng chỉ)
Kỹ năng giao tiếp cơ bản tiếng Trung (ưu tiên nếu có)
Ưu tiên nữ độ tuổi 22-26
Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ nhận bằng
Kỹ năng giao tiếp cơ bản tiếng Trung (ưu tiên nếu có)
Ưu tiên nữ độ tuổi 22-26
Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ nhận bằng
Tại CÔNG TY TNHH FUTUREZONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
13 ngày nghỉ phép/năm (bao gồm 1 ngày trong tháng sinh nhật)
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến
Thưởng Lễ, Tết theo chính sách của công ty
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến
Thưởng Lễ, Tết theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUTUREZONE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI