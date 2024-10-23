Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LT3 GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Bùi Văn Thêm, phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Setup botchat gửi tin nhắn cho khách hàng Trả lời Comment và Inbox trên các trang mạng xã hội và kênh TMĐT khi bot chat không hoạt động Tư vấn, lên đơn. Chịu trách nhiệm xử lý đối với từng đơn hàng. Chăm sóc khách hàng hiện tại để phát hiện các nhu cầu của khách hàng. Thực hiện các công việc liên quan nhằm gia tăng doanh thu.

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, tỉ mỉ, giao tiếp tự tin, có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng. Có kĩ năng và kinh nghiệm bán hàng online, ít nhất 3 tháng. Có kiến thức cơ bản về thời trang để tư vấn trang phục phù hợp cho khách. Có kế hoạch làm việc lâu dài, từ 6 tháng trở lên. Độ tuổi: 22-30. Giới tính: Nữ hoặc LGBT.

Tại CÔNG TY TNHH LT3 GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên nghiệp về bán hàng và chăm sóc khách hàng VIP. Công việc được tiếp xúc sản phẩm phân khúc cao cấp, thích hợp các bạn yêu thích thời trang. Có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm thời trang cao cấp mới nhất của thương hiệu. Mức lương: 5.000.000 VNĐ + thưởng. Xét duyệt tăng lương 3-6 tháng/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LT3 GROUP

