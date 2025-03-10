Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC

Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8H00

- 17H00 (T2

- T6), Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu

• Kinh doanh phần mềm, Dịch vụ Viễn thông
• Quản lý dữ liệu khách hàng cá nhân trên CRM
• Có kinh nghiệm làm việc ở các nhà mạng Viettel, Mobifone, VNPT, FPT là lợi thế
• Tìm kiếm thị trường kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và phát triển hệ thống đại lý, kênh phân phối bán hàng của Công ty.
• Kiểm soát các báo giá, hợp đồng theo quy định của Công ty.
• Xây dựng, phát triển và duy trì các mối quan hệ khách hàng.
• Chịu trách nhiệm và đảm bảo về chỉ tiêu được giao.
• Cập nhật, thông tin về các chính sách, kế hoạch kinh doanh, quy trình, tính năng sản phẩm mới.
• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Học viện Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin và các ngành liên quan
• Ưu tiên: Tốt nghiệp trường Học viện bưu chính Viễn thông, ĐH Kinh tế......
• Có kinh nghiệm phân phối các sản phẩm công nghệ
• Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 6 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC

CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

