Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8H00 - 17H00 (T2 - T6), Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu

• Kinh doanh phần mềm, Dịch vụ Viễn thông

• Quản lý dữ liệu khách hàng cá nhân trên CRM

• Có kinh nghiệm làm việc ở các nhà mạng Viettel, Mobifone, VNPT, FPT là lợi thế

• Tìm kiếm thị trường kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và phát triển hệ thống đại lý, kênh phân phối bán hàng của Công ty.

• Kiểm soát các báo giá, hợp đồng theo quy định của Công ty.

• Xây dựng, phát triển và duy trì các mối quan hệ khách hàng.

• Chịu trách nhiệm và đảm bảo về chỉ tiêu được giao.

• Cập nhật, thông tin về các chính sách, kế hoạch kinh doanh, quy trình, tính năng sản phẩm mới.

• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Học viện Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin và các ngành liên quan

• Ưu tiên: Tốt nghiệp trường Học viện bưu chính Viễn thông, ĐH Kinh tế......

• Có kinh nghiệm phân phối các sản phẩm công nghệ

• Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 6 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC

