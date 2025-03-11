Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Senbac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vinhome Grand Park Quận 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Kinh doanh phần mềm, Dịch vụ Viễn thông

• Quản lý dữ liệu khách hàng cá nhân trên CRM

• Có kinh nghiệm làm việc ở các nhà mạng Viettel, Mobifone, VNPT, FPT là lợi thế

• Tìm kiếm thị trường kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và phát triển hệ thống đại lý, kênh phân phối bán hàng của Công ty.

• Kiểm soát các báo giá, hợp đồng theo quy định của Công ty.

• Xây dựng, phát triển và duy trì các mối quan hệ khách hàng.

• Chịu trách nhiệm và đảm bảo về chỉ tiêu được giao.

• Cập nhật, thông tin về các chính sách, kế hoạch kinh doanh, quy trình, tính năng sản phẩm mới.

• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Học viện Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin và các ngành liên quan

• Ưu tiên: Tốt nghiệp trường Học viện bưu chính Viễn thông, ĐH Kinh tế......

• Có kinh nghiệm phân phối các sản phẩm công nghệ

• Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Senbac Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng trên 6 triệu + hoa hồng kinh doanh. (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

• Cuối mỗi quý sẽ có tuyên dương/khen thưởng cá nhân/ tập thể có thành tích tốt

• Có cơ hội thăng tiến theo chính sách của Công ty.

• Lương tháng 13 và thưởng theo kết quả công việc. Các chế độ phúc lợi: BHXH theo Luật lao động quy định.

• Cơ hội huấn luyện, đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật.

• Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện và cởi mở.

• Được tham gia các hoạt động: Team building và các sự kiện hấp dẫn của Công ty

• Thời gian làm việc linh động: 8H00 -17H00 (T2 - T6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Senbac

