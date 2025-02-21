Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Umi Dentist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Umi Dentist
- Hồ Chí Minh:
- 58 – 60 Đường 3 Tháng 2,Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu
• Tham dự các phiên livestream của KOLs công ty, giới thiệu, tư vấn và chốt bán hàng trên livestream
• Hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán, nhận hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng
• Đón tiếp khách hàng đến showroom, giới thiệu tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng
• Nắm bắt toàn bộ thông tin về hàng hóa
• Kiểm tra hàng tồn kho
• Trưng bày hàng hóa thât đẹp mắt
• Giải quyết xử lý các vấn đề xảy ra tại cửa hàng.
• Giữ vệ sinh khu vực bán hàng.
• Các công việc khác trong phạm vi khi được phân công.
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi từ 18 trở lên.
• Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Umi Dentist Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: Lương, phụ cấp, hoa hồng theo chính sách công ty
• Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,…
• BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Umi Dentist
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
