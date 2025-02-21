Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Umi Dentist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

• Tham dự các phiên livestream của KOLs công ty, giới thiệu, tư vấn và chốt bán hàng trên livestream

• Hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán, nhận hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng

• Đón tiếp khách hàng đến showroom, giới thiệu tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng

• Nắm bắt toàn bộ thông tin về hàng hóa

• Kiểm tra hàng tồn kho

• Trưng bày hàng hóa thât đẹp mắt

• Giải quyết xử lý các vấn đề xảy ra tại cửa hàng.

• Giữ vệ sinh khu vực bán hàng.

• Các công việc khác trong phạm vi khi được phân công.