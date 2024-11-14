Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SSS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SSS
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: LK8
- 11 Đường số 9, Khu biệt thự Valora Island, Xã Bình Hưng, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng và bán hàng cho khách hàng cũ.
- Tìm kiếm khách hàng mới, đàm phán, thương lượng và chốt đơn.
- Báo cáo công việc hằng ngày.
- Mọi chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SSS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BH theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Du lịch hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SSS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI