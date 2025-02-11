Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Lê Phong làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tòa Nhà Lê Phong, Số 68 Đại Lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị điện, hệ thống điện, nước, điều hòa, thang máy, PCCC .... trong tòa nhà;

- Kiểm tra, theo dõi các hệ thống nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả, tiết kiệm;

- Ngăn ngừa, sửa chữa các sự cố liên quan đến các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà và báo cáo kết quả thực hiện;

- Theo dõi việc thi công, chỉnh sửa defect, giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng bảo trì trang thiết bị trong tòa nhà;

- Sửa chữa, thay thế các linh kiện nhỏ trong hệ thống kỹ thuật như: CB, công tắc, thay bóng đèn, máy bơm nước....;

- Đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm điện, nước cho tòa nhà;

- Hỗ trợ, giám sát các hoạt động, tổ chức sự kiện liên quan đến Sale, marketing trong tòa nhà;

- Theo dõi, giám sát chăm sóc mảnh xanh, vệ sinh hồ nước. Kết hợp với Phòng HCNS giám sát công tác vệ sinh đảm bảo tòa nhà luôn sạch, đẹp;

-Quản lý bảo vệ, khuôn viên cây cảnh tòa nhà

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp điện, nước, Xây dựng, kỹ thuật cơ khí, một lĩnh vực liên quan khác

- Nắm rõ “Cấu trúc và hệ thống kỹ thuật tòa nhà";

- Hiểu biết các quy định pháp luật về PCCC, quản lý dự án, vận hành tòa nhà....;

- Đã có kinh nghiệm về vận hành kỹ thuật trong các tòa nhà văn phòng, chung cư, nhà máy ít nhất 2 năm;

- Có Kỹ năng tổng hợp và phân tích đánh giá gủi go, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;

- Năng động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán;

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Lê Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn;

- Được tham gia BHXH đầy đủ;

- Được hưởng phép năm;

- Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước;

- Được thưởng lương T13;

- Tham quan du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Lê Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin