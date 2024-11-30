Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH VSP VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH VSP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH VSP VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 12P Đường N6 , Khu Đô Thị Thương Mại Dịch Vụ The Seasons , Khu Phố Đông Nhì Phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An , Tỉnh Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Cần tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Tập đoàn SHINI Đài Loan, chuyên sản xuất thiết bị phụ trợ cho ngành ép nhựa, mở thêm văn phòng ở Bình Dương, cần tuyển nhân viên kỹ thuật

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên biết tiêng trung giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH VSP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 8h-17h, 1 tháng làm 2 thứ 7, nghỉ chủ nhật (tăng ca nếu có)
- Lương: Thỏa thuận
- Được hưởng chế độ và tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Lương tháng 13+ cổ tức
- Nghỉ lễ theo lịch nhà nước.
- Thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VSP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VSP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 20 đường Vĩnh Phúc, Khu đô thị Long Việt, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

