Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH VSP VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH VSP VIỆT NAM
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 12P Đường N6 , Khu Đô Thị Thương Mại Dịch Vụ The Seasons , Khu Phố Đông Nhì Phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An , Tỉnh Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Cần tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Tập đoàn SHINI Đài Loan, chuyên sản xuất thiết bị phụ trợ cho ngành ép nhựa, mở thêm văn phòng ở Bình Dương, cần tuyển nhân viên kỹ thuật
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ưu tiên biết tiêng trung giao tiếp
Tại CÔNG TY TNHH VSP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ 8h-17h, 1 tháng làm 2 thứ 7, nghỉ chủ nhật (tăng ca nếu có)
- Lương: Thỏa thuận
- Được hưởng chế độ và tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Lương tháng 13+ cổ tức
- Nghỉ lễ theo lịch nhà nước.
- Thưởng lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VSP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
