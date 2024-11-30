Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH VSP VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 12P Đường N6 , Khu Đô Thị Thương Mại Dịch Vụ The Seasons , Khu Phố Đông Nhì Phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An , Tỉnh Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc

Cần tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Tập đoàn SHINI Đài Loan, chuyên sản xuất thiết bị phụ trợ cho ngành ép nhựa, mở thêm văn phòng ở Bình Dương, cần tuyển nhân viên kỹ thuật

Yêu Cầu Công Việc

-Ưu tiên biết tiêng trung giao tiếp

Quyền Lợi

Làm việc từ 8h-17h, 1 tháng làm 2 thứ 7, nghỉ chủ nhật (tăng ca nếu có)

- Lương: Thỏa thuận

- Được hưởng chế độ và tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Lương tháng 13+ cổ tức

- Nghỉ lễ theo lịch nhà nước.

- Thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển

