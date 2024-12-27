Tuyển Nhân viên kỹ thuật Trung tâm Phân tích và Môi trường làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tòa nhà Lefaso - Số 1 xa lộ Trường Sơn, Phường An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

- Đi lấy mẫu hiện trường

- Thực hiện các công tác trong PTN, hồ sơ ISO...

- Lập báo cáo, tư vấn môi trường

- Tham gia trong các đề tài nghiên cứu khoa học của nhà nước, các dự án quốc tế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường chuyên ngành hóa, phân tích, môi trường. Trình độ Trung cấp trở lên.

- Có thể đọc, nghiên cứu tài liệu tiếng Anh là một ưu thế.

- Trung thực, trách nhiệm, cầu tiến, ham học hỏi. Có niềm yêu thích tìm hiểu nghiên cứu khoa học.

- Sức khỏe tốt, có thể đi công tác xa, dài ngày.

- Có khả năng làm việc với áp lực cao.

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Tại Trung tâm Phân tích và Môi trường Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản tùy theo năng lực.

- Được hướng dẫn, đào tạo kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Được làm việc, tiếp cận với các phương pháp phân tích mới, hiện đại.

- Môi trường làm việc thân thiện, giàu chất khoa học, sáng tạo.

- Được trả lương tương xứng với khả năng và sự cống hiến.

- Được hưởng tất cả các quyền lợi theo quy định chung của đơn vị (chế độ thưởng, lương tháng 13, khám sức khỏe, du lịch...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Phân tích và Môi trường

