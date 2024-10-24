Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật máy in (in pad, in lụa, in UV). Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong cuộc phỏng vấn. Thời Gian Làm Việc: Theo 2 ca (6h-14h và 14h-22h) Nơi Làm Việc: KCN VSIP II (Bình Dương)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học Chuyên nghiệp (THCN), Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật. Sức khỏe tốt và có khả năng làm việc theo ca. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về in ấn trên sản phẩm nhựa.

Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực. Các chế độ phúc lợi khác: Lương tháng 13. Tăng lương hàng năm. Các chế độ theo luật lao động. Nghỉ thêm 2 ngày thứ bảy mỗi tháng. Công ty bao cơm giữa ca và có phụ cấp làm việc theo ca. Có cơ hội đi du lịch tùy theo tình hình kinh doanh của công ty. Tham gia tiệc tất niên hàng năm với nhiều phần quà hấp dẫn. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực tại Nhật Bản, Trung Quốc và các khóa đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

