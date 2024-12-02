Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 53 đường GS15, KP. Nhị Đồng, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

THỰC HIỆN TRIỂN KHAI BẢN VẼ SHOP

- Triển khai bản vẽ nội thất.

- Khảo sát, đo đạc mặt bằng dự án.

- Đọc hiểu, chỉnh sửa bản vẽ chi tiết kỹ thuật sản phẩm.

- Vẽ chi tiết sản phẩm, kết cấu và cụm sản phẩm trên autocad, bóc tách chi tiết và theo dõi tiến độ, chất lượng suốt quy trình sản xuất.

- Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến bản vẽ kỹ thuật thi công.

- Hiểu rõ nội dung công việc, tiến độ, tài liệu kĩ thuật, và bản vẽ thiết kế của dự án

- Nắm vững bản vẽ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, tiến độ, tiêu chuẩn và phương pháp nghiệm thu các lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện vẽ hoàn công.

- Thiết kế theo dự án, yêu cầu của khách hàng.

- Các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.

HOÀN THIỆN BẢN VẼ THI CÔNG

- Triển khai bản vẽ shop fit out, built-in, loose furniture.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên và Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.

- Chuyên môn : Các Ngành Thiết kế nội thất hoặc các chuyên môn khác liên quan.

- Sức khỏe : Tốt.

- Ngoại ngữ: Không yêu cầu.

- Vi tính: Thành thạo Word, Excel, Powerpoint, Internet, phầm mềm chuyên dụng (AutoCad 2D, Sketchup).

.(đọc hiểu bvtk, triển khai bản vẽ chi tiết từ 3D và hồ sơ kỹ thuật...)

- Kỹ năng: Cẩn thận, khéo léo, trung thực. Có kiến thức và am hiểu về vật liệu nội thất (đá, kính, sắt ...đặc biệt là gỗ). Tính độc lập có thể tự đảm nhiệm toàn bộ dự án. Biết lắng nghe, nắm bắt nhanh thông tin liên quan đến dự án. - Có óc sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong công việc. Làm việc gắn bó lâu dài với công ty. Sẵn sàng tăng ca làm thêm ngoài giờ khi có dự án gấp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Máy tính làm việc, công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

