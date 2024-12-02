Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 53 đường GS15, KP. Nhị Đồng, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

THỰC HIỆN TRIỂN KHAI BẢN VẼ SHOP
- Triển khai bản vẽ nội thất.
- Khảo sát, đo đạc mặt bằng dự án.
- Đọc hiểu, chỉnh sửa bản vẽ chi tiết kỹ thuật sản phẩm.
- Vẽ chi tiết sản phẩm, kết cấu và cụm sản phẩm trên autocad, bóc tách chi tiết và theo dõi tiến độ, chất lượng suốt quy trình sản xuất.
- Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến bản vẽ kỹ thuật thi công.
- Hiểu rõ nội dung công việc, tiến độ, tài liệu kĩ thuật, và bản vẽ thiết kế của dự án
- Nắm vững bản vẽ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, tiến độ, tiêu chuẩn và phương pháp nghiệm thu các lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện vẽ hoàn công.
- Thiết kế theo dự án, yêu cầu của khách hàng.
- Các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.
HOÀN THIỆN BẢN VẼ THI CÔNG
- Triển khai bản vẽ shop fit out, built-in, loose furniture.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.
- Chuyên môn : Các Ngành Thiết kế nội thất hoặc các chuyên môn khác liên quan.
- Sức khỏe : Tốt.
- Ngoại ngữ: Không yêu cầu.
- Vi tính: Thành thạo Word, Excel, Powerpoint, Internet, phầm mềm chuyên dụng (AutoCad 2D, Sketchup).
.(đọc hiểu bvtk, triển khai bản vẽ chi tiết từ 3D và hồ sơ kỹ thuật...)
- Kỹ năng: Cẩn thận, khéo léo, trung thực. Có kiến thức và am hiểu về vật liệu nội thất (đá, kính, sắt ...đặc biệt là gỗ). Tính độc lập có thể tự đảm nhiệm toàn bộ dự án. Biết lắng nghe, nắm bắt nhanh thông tin liên quan đến dự án. - Có óc sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong công việc. Làm việc gắn bó lâu dài với công ty. Sẵn sàng tăng ca làm thêm ngoài giờ khi có dự án gấp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Máy tính làm việc, công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 647C Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Thắng, Tp Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

