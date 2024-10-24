Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 114 Mỹ Phước Tân Vạn, Bình An, Dĩ An

- Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì xe nâng người và các loại máy móc xây dựng khác (công việc có thể thực hiện tại kho của công ty hoặc kho của khách hàng tùy vào lịch trình công việc)

- Hướng dẫn đào tạo sử dụng xe nâng cho khách hàng.

- Các công việc khác do trưởng phòng kỹ thuật phân công.

- Ngành nghề: Máy - Động cơ, Cơ khí, Điện – Điện Tử - Điện Lạnh, Kỹ thuật Ô tô – Xe máy

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính: Nam

- Yêu cầu về kinh nghiệm:

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm công việc chuyên môn liên quan tới cơ khí, thủy lực, động cơ và các công việc liên quan tới kỹ thuật. Đặc biệt ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết về xe nâng người hoặc máy móc xây dựng, sửa chữa ô tô.

- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng trở lên.

- Tính cách: Trung thực, chính trực, nhân cách tốt.

- Có sức khỏe tốt.

- Sẵn sàng đi công trường, công tác tỉnh, di chuyển thường xuyên do đặc thù công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, nhưng cũng biết cách phối hợp làm việc nhóm hiệu quả.

- Biết lái ô tô, có bằng lái B2 là 1 lợi thế.

- Chịu được áp lực công việc và sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

- Có hoài bão, ước mơ xây dựng sự nghiệp.

Thu nhập cứng từ 9.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/tháng (Bao gồm lương cơ bản + phụ cấp tiền ăn + phụ cấp xăng xe)

- Thưởng hàng quý (Quý nào cũng có tiền thưởng, Trung bình 3-10tr tùy thuộc kết quả kinh doanh)

- Phụ cấp công tác phí khi đi sửa chữa

- Thưởng: bao gồm thưởng các ngày lễ lớn

- Thưởng đột xuất nếu có đóng góp, kiến tạo cho tổ chức

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh công ty (năm nào cũng được thưởng)

- Nhận quà bằng tiền/hiện vật vào dịp sinh nhật.

- Tham quan du lịch hàng năm

- Thử việc: 02 tháng

- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 7. Nghỉ chủ nhật và 2 buổi chiều thứ 7 trong tháng (tùy thuộc tình hình công việc)

- Vị trí: nhân viên chính thức

- Đóng bảo hiểm và nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước

- Môi trường làm việc: Văn minh, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

- Có chỗ ở lại cho nhân viên có nhu cầu, đầy đủ tiện nghi.

- Có thể đàm phán lương theo năng lực với tiêu chí “Chiêu mộ nhân tài, không ngại về lương’’

- Được trang bị, cấp phát đầy đủ quần áo đồng phục bảo hộ, dụng cụ và các phương tiện cần thiết cho công việc

- Tham gia các hoạt động tập thể do công ty tổ chức, các buổi training nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm.

