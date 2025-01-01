Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
- Bình Dương: 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, P. Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc kỹ thuật sản xuất theo sự phân công của quản lý.
Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
Thực hiện các báo cáo sản xuất định kỳ theo yêu cầu.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc.
Tham gia vào các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất.
Nắm vững các kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ phép, khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ tết…
Có cơ hội tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
