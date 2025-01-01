Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, P. Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các công việc kỹ thuật sản xuất theo sự phân công của quản lý.

Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.

Thực hiện các báo cáo sản xuất định kỳ theo yêu cầu.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình làm việc.

Tham gia vào các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật liên quan (Điện, Cơ khí, Tự động hóa...).

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất.

Nắm vững các kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền Lợi

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. (Mức lương cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ phép, khám sức khỏe định kỳ, thưởng lễ tết…

Có cơ hội tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

