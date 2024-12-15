Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
- Bình Dương: Khu đô thị The Seasons, Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Công tác bảo trì:
Theo dõi, giám sát nhà cung cấp dịch vụ trong suốt quá trình sửa chữa.
Theo dõi, vận hành, kiểm tra, bảo trì theo quy định của toàn hệ thống thiết bị máy móc của toàn bộ trung tâm thuộc quyền quản lý của Lotte Mart
Công tác lắp đặt thiết bị mới:
Thực hiện lắp đặt, thay thế thiết bị máy móc mới theo hướng dẫn.
Sau khi lắp đặt: lập biên bản bàn giao, hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng.
Lập phiếu lý lịch máy đối với thiết bị mới và ghi rõ đầy đủ thông tin trên phiếu.
Công tác cải tiến
Đề xuất các ý tưởng cải tiến để nâng cao hiệu quả vận hành thiết bị, tiết kiệm chi phí, năng lượng, an toàn PCCC...
Thực hiện đúng và đầy đủ các tiêu chuẩn, quy trình quy định của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Trung cấp trở lên ngành Điện Công Nghiệp, hoặc Nhiệt lạnh, hoặc cơ khí
Khóa học: Quản lý tòa nhà, bảo trì, PCCC
Phần mềm: Ms Excel, Ms. Word
Yêu cầu khác: Khả năng quản lý, giao tiếp, giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1 tháng hưởng nguyên lương.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia đầy đủ các loại BHXH theo duy định của nhà nước.
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc hàng quý và nhiều quyền lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
