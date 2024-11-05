Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Rạch Bắp, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Xưởng.

Theo dõi sản xuất và xử lý những công đoạn có vấn đề trong sản xuất.

Khai thác phát triển Rập mẫu mới ( Nếu có).

Báo cáo sau khi thực hiện công việc, xử lý công việc trong sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Thiết kế thời trang/ Kỹ Thuật May.

- Ưu tiên biết sử dụng Gerber

- Vi tính văn phòng thành thạo

Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty bao cơm trưa, cơm tăng ca;

- Tham gia BHXH theo luật lao động ;

- Bảo hiểm con người 24H;

- Thưởng tháng 13, Thưởng lễ, tết;

- Du lịch hàng năm, tặng sữa cho con CN-NV, hỗ trợ vay vốn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.