Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: KCN Rạch Bắp, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Xưởng.
Theo dõi sản xuất và xử lý những công đoạn có vấn đề trong sản xuất.
Khai thác phát triển Rập mẫu mới ( Nếu có).
Báo cáo sau khi thực hiện công việc, xử lý công việc trong sản xuất.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Thiết kế thời trang/ Kỹ Thuật May.
- Ưu tiên biết sử dụng Gerber
- Vi tính văn phòng thành thạo
- Ưu tiên biết sử dụng Gerber
- Vi tính văn phòng thành thạo
Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty bao cơm trưa, cơm tăng ca;
- Tham gia BHXH theo luật lao động ;
- Bảo hiểm con người 24H;
- Thưởng tháng 13, Thưởng lễ, tết;
- Du lịch hàng năm, tặng sữa cho con CN-NV, hỗ trợ vay vốn...
- Tham gia BHXH theo luật lao động ;
- Bảo hiểm con người 24H;
- Thưởng tháng 13, Thưởng lễ, tết;
- Du lịch hàng năm, tặng sữa cho con CN-NV, hỗ trợ vay vốn...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX-TM-DV Sapai
