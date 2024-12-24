Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 555B Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên kỹ thuật đảm nhận công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì trong lĩnh vực : kỹ thuật điện (điện công nghiệp, điện lạnh, điện nhẹ); sửa chữa cơ khí (hàn, khoan, cắt...); sửa chữa cơ sở hạ tầng và thiết bị văn phòng nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
Chức năng : Kiểm tra hệ thống kỹ thuật
- Vận hành, kiểm tra hàng ngày hệ thống: Điện, gas, nước và nước thải...
- Theo dõi và báo cáo về mức độ, tình trạng sử dụng để có thể kịp thời kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh
Chức năng : Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống kỹ thuật
- Máy phát điện, bộ lưu điện
- Hệ thống gas
- Hệ thống điều hoà, hệ thống đông lạnh
- Hệ thống nước sử dụng, hệ thống xử lý nước thải
- Mạng lưới cáp điện, điện thoại
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy
- Trang thiết bị khu chế biến sản xuất đồ ăn
- Xe chuyển hàng, xe đẩy
- Hệ thống an ninh ( cửa kiểm tra tự động, camera, hệ thống hồng ngoại)
- Hệ thống thang cuốn, hệ thống cửa tự động, cửa cuốn
- Hệ thống đèn chiếu sáng
Chức năng: Sửa chữa, lắp đặt và thay đổi các thiết bị khác
- Cơ sở hạ tầng: chống dột, chống thấm, sơn, gạch, nhà vệ sinh, lụt
- Trang thiết bị văn phòng (bàn ghế, tủ...)
- Sơn nước và sơn dầu
- Gạch lát sàn
- Phòng vệ sinh...
Chức năng khác:
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kiến thức về điện, điện lạnh, điện dân dụng, cơ khí, gò hàn
- Giao tiếp tốt
- Có khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương hàng năm.
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định; BH tai nạn 24/24; BH sức khỏe.
Nghỉ phép có hưởng lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Phú Nhuận, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

