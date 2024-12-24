Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
- Bình Dương: 555B Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhân viên kỹ thuật đảm nhận công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì trong lĩnh vực : kỹ thuật điện (điện công nghiệp, điện lạnh, điện nhẹ); sửa chữa cơ khí (hàn, khoan, cắt...); sửa chữa cơ sở hạ tầng và thiết bị văn phòng nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
Chức năng : Kiểm tra hệ thống kỹ thuật
- Vận hành, kiểm tra hàng ngày hệ thống: Điện, gas, nước và nước thải...
- Theo dõi và báo cáo về mức độ, tình trạng sử dụng để có thể kịp thời kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh
Chức năng : Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống kỹ thuật
- Máy phát điện, bộ lưu điện
- Hệ thống gas
- Hệ thống điều hoà, hệ thống đông lạnh
- Hệ thống nước sử dụng, hệ thống xử lý nước thải
- Mạng lưới cáp điện, điện thoại
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy
- Trang thiết bị khu chế biến sản xuất đồ ăn
- Xe chuyển hàng, xe đẩy
- Hệ thống an ninh ( cửa kiểm tra tự động, camera, hệ thống hồng ngoại)
- Hệ thống thang cuốn, hệ thống cửa tự động, cửa cuốn
- Hệ thống đèn chiếu sáng
Chức năng: Sửa chữa, lắp đặt và thay đổi các thiết bị khác
- Cơ sở hạ tầng: chống dột, chống thấm, sơn, gạch, nhà vệ sinh, lụt
- Trang thiết bị văn phòng (bàn ghế, tủ...)
- Sơn nước và sơn dầu
- Gạch lát sàn
- Phòng vệ sinh...
Chức năng khác:
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp tốt
- Có khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định; BH tai nạn 24/24; BH sức khỏe.
Nghỉ phép có hưởng lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
