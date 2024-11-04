Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TECHVICO làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TECHVICO làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TECHVICO
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH TECHVICO

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH TECHVICO

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm Nhân viên Kỹ thuật Khảo sát trong lĩnh vực tự động hóa nhà máy. Người giữ vai trò này sẽ chịu trách nhiệm thực hiện khảo sát, đánh giá hệ thống hiện có và đưa ra các đề xuất tối ưu hóa giải pháp tự động hóa cho nhà máy sản xuất.
Nhiệm vụ chính:
Khảo sát hệ thống nhà máy: Tiến hành khảo sát các dây chuyền sản xuất, hệ thống thiết bị trong nhà máy để thu thập dữ liệu và đánh giá nhu cầu tự động hóa. Phân tích và đề xuất giải pháp: Phân tích quy trình sản xuất, đánh giá các vấn đề hiện tại và đưa ra các giải pháp tự động hóa phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Thiết kế sơ bộ hệ thống: Hỗ trợ lên ý tưởng và phác thảo các thiết kế hệ thống tự động hóa sơ bộ cho nhà máy, phối hợp với đội ngũ kỹ sư để đề xuất giải pháp kỹ thuật. Tư vấn kỹ thuật: Làm việc trực tiếp với khách hàng để tư vấn về các giải pháp tự động hóa, giải thích chi tiết về các tính năng và lợi ích của hệ thống tự động. Chuẩn bị báo cáo: Xây dựng báo cáo kỹ thuật, bao gồm các kết quả khảo sát, phân tích, và đề xuất giải pháp để trình bày cho khách hàng. Phối hợp với các phòng ban: Làm việc với bộ phận kinh doanh, đội ngũ kỹ sư và các nhà cung cấp để đảm bảo các giải pháp đề xuất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tài chính của khách hàng. Giám sát triển khai: Hỗ trợ quá trình lắp đặt, thử nghiệm và bàn giao hệ thống sau khi khách hàng phê duyệt giải pháp.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Tự động hóa, Cơ điện tử, Cơ khí hoặc các lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa, đặc biệt là khảo sát và đánh giá hệ thống sản xuất trong nhà máy. Hiểu biết chuyên môn: Nắm vững các nguyên lý và hệ thống tự động hóa công nghiệp (PLC, SCADA, HMI...), quy trình sản xuất và các thiết bị công nghiệp. Kỹ năng khảo sát và phân tích: Kỹ năng thu thập dữ liệu chính xác và phân tích quy trình sản xuất để đưa ra giải pháp tối ưu. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Có khả năng giao tiếp và làm việc tốt với đội ngũ kỹ sư và khách hàng. Tinh thần trách nhiệm: Làm việc tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong việc đưa ra các đánh giá và giải pháp cho khách hàng. Khả năng di chuyển: Sẵn sàng đi công tác, khảo sát trực tiếp tại các nhà máy.
Tại CÔNG TY TNHH TECHVICO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tới 15tr + phụ cấp công tác. Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty. Được tham gia vào gói bảo hiểm sức khỏe dành cho nhân viên và người thân gia đình Review lương 1 năm 1 lần dựa trên năng lực và kết quả công việc Cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực tự động hóa. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECHVICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TECHVICO

CÔNG TY TNHH TECHVICO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Tâm Bình, Số 59/5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

