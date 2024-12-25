Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Phú Giáo ...và 1 địa điểm khác, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông.
- Lên phương án Xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng.
- Điều hành Xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị trong đài trạm.
- Phối hợp cùng các đơn vị cắt chuyển, di dời, ngầm hóa hạ tầng mạng cáp quang.
- Giám sát xây dựng hạ tầng viễn thông.
- Giám sát thi công hạ tầng viễn thông phục vụ internet (ADSL,PON,..), truyền hình,...
- Lắp đặt đài trạm viễn thông.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 22-30.
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, CNTT.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực viễn thông (Viettel, VNPT,...).
- Có kiến thức nền tảng tốt về cơ sở Hạ tầng Viễn thông cung cấp Dịch vụ Internet, am hiểu sử dụng, phân tích, đọc hiểu bản vẽ Autocad, Corel.
- Sử dụng thành thạo các công cụ, thiết bị máy hàn, máy đo quang, vận hành máy phát điện,... phục vụ trong công tác vận hành, xử lý sự cố hạ tầng. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.
- Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý công việc, tài sản.
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, kĩ năng văn phòng thành thạo.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm
Được hưởng đầy đủ chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn,...).
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm
Trẻ trung, năng động. Thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

