Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Phú Giáo ...và 1 địa điểm khác, Huyện Tân Uyên

Nhân viên kỹ thuật

- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông.

- Lên phương án Xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng.

- Điều hành Xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị trong đài trạm.

- Phối hợp cùng các đơn vị cắt chuyển, di dời, ngầm hóa hạ tầng mạng cáp quang.

- Giám sát xây dựng hạ tầng viễn thông.

- Giám sát thi công hạ tầng viễn thông phục vụ internet (ADSL,PON,..), truyền hình,...

- Lắp đặt đài trạm viễn thông.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, tuổi từ 22-30.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, CNTT.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực viễn thông (Viettel, VNPT,...).

- Có kiến thức nền tảng tốt về cơ sở Hạ tầng Viễn thông cung cấp Dịch vụ Internet, am hiểu sử dụng, phân tích, đọc hiểu bản vẽ Autocad, Corel.

- Sử dụng thành thạo các công cụ, thiết bị máy hàn, máy đo quang, vận hành máy phát điện,... phục vụ trong công tác vận hành, xử lý sự cố hạ tầng. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

- Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý công việc, tài sản.

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, kĩ năng văn phòng thành thạo.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm

Được hưởng đầy đủ chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn,...).

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm

Trẻ trung, năng động. Thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

