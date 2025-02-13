Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG
- Bình Dương: KP Tân Hóa – Phường Tân Vĩnh Hiệp – TP Tân Uyên – Tỉnh Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Chụp ảnh sản phẩm nội thất và chỉnh sửa hình ảnh để đảm bảo sản phẩm nổi bật.
• Chỉnh sửa màu sắc và ánh sáng của sản phẩm để hình ảnh đạt chất lượng cao.
• Xử lý hình ảnh: Cắt bỏ nền sản phẩm và thay bằng nền khác phù hợp với yêu cầu.
• Thiết kế hình ảnh lifestyle: Đặt sản phẩm lên các phông nền hoặc phối cảnh thể hiện phong cách sống, tạo cảm giác chân thực và hấp dẫn cho người xem.
• Sử dụng phần mềm đồ họa 3D: Tạo hình ảnh phòng nội thất 3D và rendering để làm nền cho sản phẩm.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hình ảnh sản phẩm đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ và tiêu chuẩn thị trường quốc tế.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp các chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật công nghiệp, nhiếp ảnh, hoặc các ngành liên quan.
• Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh như Photoshop, Lightroom, Illustrator.
• Có kinh nghiệm với phần mềm thiết kế 3D như 3ds Max, Blender, SketchUp hoặc phần mềm rendering như V-Ray, KeyShot.
Tại CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
