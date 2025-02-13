Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Chụp ảnh sản phẩm nội thất và chỉnh sửa hình ảnh để đảm bảo sản phẩm nổi bật.

• Chỉnh sửa màu sắc và ánh sáng của sản phẩm để hình ảnh đạt chất lượng cao.

• Xử lý hình ảnh: Cắt bỏ nền sản phẩm và thay bằng nền khác phù hợp với yêu cầu.

• Thiết kế hình ảnh lifestyle: Đặt sản phẩm lên các phông nền hoặc phối cảnh thể hiện phong cách sống, tạo cảm giác chân thực và hấp dẫn cho người xem.

• Sử dụng phần mềm đồ họa 3D: Tạo hình ảnh phòng nội thất 3D và rendering để làm nền cho sản phẩm.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hình ảnh sản phẩm đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ và tiêu chuẩn thị trường quốc tế.