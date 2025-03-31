Tuyển Nhân viên kỹ thuật Konecranes Material Handling (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Konecranes Material Handling (Vietnam) Company Limited
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Konecranes Material Handling (Vietnam) Company Limited

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Konecranes Material Handling (Vietnam) Company Limited

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Kcn sóng thần 1, p. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

 Tiến hành khắc phục sự cố về cơ điện, kết cấu và điện tử tại chỗ cho các loại cầu trục, cổng trục, thiết bị nâng, v.v....
 Thực hành kiểm tra tổng thể bảo trì, bảo dưỡng định kỳ gồm phần cơ khí và phần điện của cầu trục, cổng trục, tời nâng,…
 Tham khảo ý kiến của khách hàng về tất cả các vấn đề liên quan đến sữa chữa và an toàn, thảo luận các đề xuất hỗ trợ khách hàng.
 Hoàn thành và cung cấp tài liệu liên quan đến thiết bị, và lấy chữ ký chấp thuận của khách hàng.
 Hoàn thành các báo cáo dịch vụ và các tài liệu sau khi bảo trì bảo dưỡng thiết bị.
 Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng, chuyên ngành Điện công nghiệp; Điện-Điện tử; Tự động hóa.
• Chấp nhận đi công tác xa khi có yêu cầu
• Siêng năng, cẩn thận
• Có thể làm việc ở trên cao, không sợ độ cao (được trang bị bảo hộ an toàn)
• Có thể tăng ca khi công ty yêu cầu trong trường hợp cần thiết.

Tại Konecranes Material Handling (Vietnam) Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Konecranes Material Handling (Vietnam) Company Limited

Liên Hệ Công Ty

Konecranes Material Handling (Vietnam) Company Limited

Konecranes Material Handling (Vietnam) Company Limited

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15 Street 2, Vietnam Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong

