Tuyển Nhân viên kỹ thuật Konecranes Material Handling (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

 Tiến hành khắc phục sự cố về cơ điện, kết cấu và điện tử tại chỗ cho các loại cầu trục, cổng trục, thiết bị nâng, v.v....

 Thực hành kiểm tra tổng thể bảo trì, bảo dưỡng định kỳ gồm phần cơ khí và phần điện của cầu trục, cổng trục, tời nâng,…

 Tham khảo ý kiến của khách hàng về tất cả các vấn đề liên quan đến sữa chữa và an toàn, thảo luận các đề xuất hỗ trợ khách hàng.

 Hoàn thành và cung cấp tài liệu liên quan đến thiết bị, và lấy chữ ký chấp thuận của khách hàng.

 Hoàn thành các báo cáo dịch vụ và các tài liệu sau khi bảo trì bảo dưỡng thiết bị.

 Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng, chuyên ngành Điện công nghiệp; Điện-Điện tử; Tự động hóa.

• Chấp nhận đi công tác xa khi có yêu cầu

• Siêng năng, cẩn thận

• Có thể làm việc ở trên cao, không sợ độ cao (được trang bị bảo hộ an toàn)

• Có thể tăng ca khi công ty yêu cầu trong trường hợp cần thiết.

Tại Konecranes Material Handling (Vietnam) Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

