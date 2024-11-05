Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: TP Cam Ranh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hiểu biết về máy móc, động cơ. có khả năng phân tích tình huống. chẩn đoán hư hỏng: thường xuyên theo dõi và kiểm tra máy móc. thiết bị.

- Tổ chức thực hiện sữa chữa máy móc. thiết bị: xử lý kịp thời các sự cố

- Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật, tham mưu để xuất các quy trình vận hành sửa chữa máy móc. thiết bị, các giải pháp và phương án về kỹ thuật của đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Tuổi đời: Dưới 40tuôi

- Sức khoẻ: Đủ sức khoẻ đê thực hiện nhiệm vụ được giao

-Trình độ chuyên môn. kinh nghiệm công tác. kỹ năng:

+ Tốt nghiệp từ Cao đăng trở lên vẻ các chuyên ngành cơ điện từ. cơ khí chế tạo. cơ khí tự động hóa.

+ Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực kỹ thuật cơ điện tử như thiết kê. thuật toán và lập trình. điện tử, điều khiên tự động...

+ Có kỹ năng phân tích và đánh giá: khả năng làm việc độc lập.

+ Nhiệt tình và trách nhiệm. chủ động với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tạo điều kiện tốt nhất đề phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc năng động. chuyên nghiệp. thúc đây đôi mới sáng tạo và văn hoá lây khách hàng làm trung tâm.

- Phúc lợi: Được hưởng các chế độ đãi ngộ. phúc lợi khác theo quy định của Cảng Cam Ranh (thưởng vào dịp Lễ. Tết. sinh nhật. ngày thành lập Công ty. bảo hiểm sức khoẻ. tham quan du lịch trong và ngoài nước theo Quy chê của công ty. các hoạt động thẻ thao, văn nghệ.....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin