Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco )
- Hồ Chí Minh: Tan Son Nhat International Airport, Truong Son Street, Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 1,800 USD
1. Địa điểm làm việc:
- Tại Tp Hồ Chí Minh Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.
- Tại Nha Trang: sân bay Cam Ranh
2. Nội dung công việc:
- Đối với thí sinh chưa có chứng chỉ cơ bản bảo dưỡng tàu bay: Sau khi trúng tuyển được Công ty hỗ trợ tổ chức đào tạo tiếng Anh kỹ thuật, cơ bản bảo dưỡng máy bay, luật, quy trình bảo dưỡng máy bay, yếu tố con người, hệ thống quản lý an toàn,…miễn phí (thời gian đào tạo 7 – 8 tháng). Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, căn cứ vào kết quả học tập, thí sinh sẽ được Công ty xem xét ký kết hợp đồng lao động nếu đáp ứng điều kiện chứng chỉ tiếng Anh theo tiêu chuẩn tuyển dụng.
- Khởi điểm: Hỗ trợ công việc bảo dưỡng máy bay dưới sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của người có chứng chỉ ủy quyền phù hợp. Thu nhập bình quân hàng tháng từ 11 - 14 triệu đồng.
- Sau 2 – 3 năm, được đào tạo, tích lũy kinh nghiệm, thi đạt chứng chỉ ủy quyền mức A (CRS A): thực hiện bảo dưỡng máy bay trong phạm vi được ủy quyền, thu nhập bình quân hàng tháng từ 19 – 26 triệu đồng. thi đạt chứng chỉ Qualified Mechanic: thực hiện bảo dưỡng máy bay trong phạm vi được ủy quyền, thu nhập bình quân hàng tháng từ 22 – 32 triệu đồng.
- Sau 4 – 5 năm, được đào tạo, tích lũy kinh nghiệm, thi đạt chứng chỉ ủy quyền mức B1/B2 (CRS B1/B2): thực hiện bảo dưỡng máy bay trong phạm vi được ủy quyền, thu nhập bình quân hàng tháng từ 30 – 44 triệu đồng.
Với Mức Lương 500 - 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco ) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco )
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI