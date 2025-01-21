Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 15 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lái xe chở Thiết bị của Công ty đi làm Sự kiện, Hội thảo
Hỗ trợ công việc của Trung tâm Thiết bị khi không lái xe
Đề xuất thay thế Bảo dưỡng và sửa chữa xe định kỳ
Cập nhật tình trạng xe hằng ngày cho Ban Lãnh đạo Trung tâm
Lái xe tăng cường vào ngày nghỉ, ngày Lễ khi có điều động từ Trung tâm
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu
Theo dõi lịch trình hàng di chuyển hàng ngày
Thực hiện quy định , quỳ trình của của công ty
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm với công việc tương tự, bằng B2 trở lên, tốt nghiệp TC trở lên
Tác phong gọn gàng, chuyên nghiệp
Có thể làm việc thời gian linh hoạt
Có thể đi công tác tỉnh
Thông thạo đường Hà Nội
Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8 – 12 triệu/tháng
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
