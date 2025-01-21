Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe

Lái xe chở Thiết bị của Công ty đi làm Sự kiện, Hội thảo

Hỗ trợ công việc của Trung tâm Thiết bị khi không lái xe

Đề xuất thay thế Bảo dưỡng và sửa chữa xe định kỳ

Cập nhật tình trạng xe hằng ngày cho Ban Lãnh đạo Trung tâm

Lái xe tăng cường vào ngày nghỉ, ngày Lễ khi có điều động từ Trung tâm

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu

Theo dõi lịch trình hàng di chuyển hàng ngày

Thực hiện quy định , quỳ trình của của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm với công việc tương tự, bằng B2 trở lên, tốt nghiệp TC trở lên

Tác phong gọn gàng, chuyên nghiệp

Có thể làm việc thời gian linh hoạt

Có thể đi công tác tỉnh

Thông thạo đường Hà Nội

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 8 – 12 triệu/tháng

Thưởng các ngày Lễ, Tết.

BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

