Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Nhân viên lái xe

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Lái xe chở Sếp theo đúng yêu cầu về lộ trình, thời gian.
Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.
Kiểm tra vệ sinh xe, đảm bảo xe sạch sẽ và các trang thiết bị đúng tiêu chuẩn.
Thường xuyên kiểm tra lộ trình, thời gian, mức độ an toàn của xe, tiện nghi trong xe.
Quản lý, theo dõi các chi phí xăng xe, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm.
Giữ gìn bí mật nội dung công việc trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín Công ty.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam dưới 30 tuổi.
Thị lực, sức khỏe tốt.
Bằng lái xe hạng B1, B2.
Kinh nghiệm lái xe 5 năm trở lên.
Ưu tiên người gốc Hòa Bình, Hà Nội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000.
Review năng lực làm việc, review tăng lương tối thiểu 06 tháng/lần.
Được tham gia bảo hiểm xã hội theo luật bảo hiểm,...
Thưởng Tết, thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm,... tối thiểu 1 lần/năm, team building hàng tháng,...
Ngày phép: 12 ngày/năm (Ngoài các ngày nghỉ lễ theo lịch nhà nước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà GP Invest, 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

