Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GIA BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP24 - T3, tòa Stellar số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

-Lái xe đưa đón Sếp, hàng ngày lấy xe tại nhà sếp đưa đón sếp đi làm theo lịch.

-Thực hiện đúng quy định về an toàn giao thông, àm việc theo nguyên tắc “Lái xe an toàn và tiết kiệm”.

-Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ; không sử dụng xe vào mục đích cá nhân.

-Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, thực hiện công việc bảo dưỡng xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị.

-Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị Lãnh đạo.

-Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Bằng B2 trở lên

-Nhà gần khu vực Cầu Giấy, Hà Nội

-Ngoại hình ưa nhìn, phong cách/ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, sạch sẽ, không xăm trổ.

-Nhân thân rõ ràng, không hút thuốc lá. Không tiền án, tiền sự. Không cờ bạc, lô đề, ma túy, nợ xấu.

-Thái độ dịch vụ tốt, có kinh nghiệm lái xe 3 năm trở lên, từng phục vụ cho các Sếp cấp Phó Tổng Giám đốc hoặc gia đình VIP tối thiểu 2 năm. Đã có kinh nghiệm lái các dòng xe sang...

-Ưu tiên các ứng viên là bộ độ xuất ngũ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

-Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty

-Du lịch, nghỉ mát, tham gia các chương trình gắn kết CBNV trong Công ty

-Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

-Phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GIA BẢO

