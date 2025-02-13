Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 70, Phố thượng Thụy, P. Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe

1. Thực hiện các công việc liên quan đến việc lái xe đưa đón Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên công ty khi cần.

2. Ghi chép, báo cáo lịch trình xe hàng ngày để báo cáo lãnh đạo.

3. Ghi chép và báo cáo lãnh đạo trình bảo dưỡng xe khi đến kỳ hạn.

4. Bảo quản xe, lau dọn hàng ngày, rửa xe sạch sẽ.

5. Thực hiện yêu cầu của Ban giám đốc khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Có bằng trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm lái xe từ 5 năm

Ưu tiên có kinh nghiệm lái xe cho giám đốc

Làm thêm giờ theo sự điều động của Ban giám đốc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9-11triệu (Thoả thuận khi phỏng vấn)

- Môi trường làm việc năng động

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định,

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Du lịch nghỉ mát hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY

