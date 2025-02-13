Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 70, Phố thượng Thụy, P. Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe
1. Thực hiện các công việc liên quan đến việc lái xe đưa đón Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên công ty khi cần.
2. Ghi chép, báo cáo lịch trình xe hàng ngày để báo cáo lãnh đạo.
3. Ghi chép và báo cáo lãnh đạo trình bảo dưỡng xe khi đến kỳ hạn.
4. Bảo quản xe, lau dọn hàng ngày, rửa xe sạch sẽ.
5. Thực hiện yêu cầu của Ban giám đốc khi cần.
Yêu Cầu Công Việc
Có bằng trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm lái xe từ 5 năm
Ưu tiên có kinh nghiệm lái xe cho giám đốc
Làm thêm giờ theo sự điều động của Ban giám đốc
Quyền Lợi
- Mức lương: 9-11triệu (Thoả thuận khi phỏng vấn)
- Môi trường làm việc năng động
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định,
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Du lịch nghỉ mát hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển
