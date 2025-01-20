Tuyển Nhân viên lái xe Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phân tích, cải thiện quy trình tự động hóa nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.

• Báo cáo tiến độ, hỗ trợ công việc cho các thành viên trong nhóm.

• Tham gia cải tiến và thiết kế Jig, các thiết bị cơ khí.

• Cải tiến quy trình sản xuất, phân tích quy trình hiện tại xác định các lãng phí, đề xuất các giải pháp tinh gọn để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

• Đào tạo và hỗ trợ nhân viên liên quan về quy trình sản xuất tinh gọn, cách sử dung thiết bị và phương pháp làm việc tối ưu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, điện tử hoặc các ngành nghề liên quan.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty điện tử.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về cải tiến công đoạn và chất lượng.

• Am hiểu và sử dụng thành thạo 7 công dụng QC.

• Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế,

• Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, PPT, C, C++, PLC…),

• Kỹ năng làm báo cáo tốt, suy nghĩ tư duy logic,

• Có tinh thần trách nhiệm, chủ động và chịu được áp lực công việc cao, có thể đi làm ca.

Tại Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin