Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

- Làm việc tại Hà Nội

- Mức thu nhập: 10 – 15tr/tháng

1. Lái xe phục vụ công tác vận chuyển

- Tuyệt đối tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô của Công ty/ Khách hàng. Chịu mọi trách nhiệm về việc sử dụng xe ô tô được giao.

- Bảo đảm an toàn giao thông, nghiêm túc chấp hành luật giao thông theo quy định hiện hành; chạy đúng tốc độ quy định, không phóng nhanh vượt ẩu trong mọi trường hợp.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng dịch vụ xe.

- Phản ánh đầy đủ, chi tiết vào Sổ theo dõi lịch trình xe về ngày, giờ và lịch trình công tác, xác nhận của người sử dụng xe … ngay khi kết thúc hành trình công tác.

2. Theo dõi tình trạng kỹ thuật xe của xe ô tô được giao.

- Thường xuyên kiểm tra và thông báo kịp thời về tình trạng xe ô tô, tình trạng máy móc, trang thiết bị, tình trạng vận hành của xe,….

- Kiểm tra máy móc, thiết bị, xăng xe, kiểm tra kỹ thuật của phương tiện trước khi khởi hành .

- Có trách nhiệm bảo quản hệ thống GPS luôn hoạt động 24/24 để phục vụ công tác điều động kịp thời

- Lập đề nghị thay thế, sửa chữa định kỳ, sửa chữa phát sinh bất thường;