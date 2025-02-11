Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa C5 số 119 Đường Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Làm việc tại Hà Nội
- Mức thu nhập: 10 – 15tr/tháng
1. Lái xe phục vụ công tác vận chuyển
- Tuyệt đối tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô của Công ty/ Khách hàng. Chịu mọi trách nhiệm về việc sử dụng xe ô tô được giao.
- Bảo đảm an toàn giao thông, nghiêm túc chấp hành luật giao thông theo quy định hiện hành; chạy đúng tốc độ quy định, không phóng nhanh vượt ẩu trong mọi trường hợp.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng dịch vụ xe.
- Phản ánh đầy đủ, chi tiết vào Sổ theo dõi lịch trình xe về ngày, giờ và lịch trình công tác, xác nhận của người sử dụng xe … ngay khi kết thúc hành trình công tác.
2. Theo dõi tình trạng kỹ thuật xe của xe ô tô được giao.
- Thường xuyên kiểm tra và thông báo kịp thời về tình trạng xe ô tô, tình trạng máy móc, trang thiết bị, tình trạng vận hành của xe,….
- Kiểm tra máy móc, thiết bị, xăng xe, kiểm tra kỹ thuật của phương tiện trước khi khởi hành .
- Có trách nhiệm bảo quản hệ thống GPS luôn hoạt động 24/24 để phục vụ công tác điều động kịp thời
- Lập đề nghị thay thế, sửa chữa định kỳ, sửa chữa phát sinh bất thường;

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22, tòa nhà C5, số 119 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

