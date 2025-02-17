Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH Tuyết Phương Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100 - 500 USD

- Lễ Tân toà nhà văn phòng làm việc giờ hành chính.

- Chịu trách nhiệm cho hoạt động vận hành hàng ngày của toà nhà, là cầu nối giao tiếp giữa khách hàng và Quản lý tòa nhà.

- Thực hiện các tiện ích hỗ trợ đến khách thuê: nhận & chuyển thư, theo dõi yêu cầu sửa chữa, theo dõi công nợ hàng tháng,…

- Kiểm soát khách ra vào tòa nhà, phát hành thẻ an ninh, thẻ nhà thầu, ghi chú thông tin vào sổ theo dõi công việc hằng ngày và sổ báo cáo.

- Tương tác với các bộ phận khác như kế toán, kỹ thuật, vệ sinh và bảo vệ.

- Tiếp nhận các khiếu nại, yêu cầu hỗ trợ từ khách thuê.

- Báo cáo cho cấp quản lý.

- Làm việc với các nhà cung cấp.