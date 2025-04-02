Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp đón, hướng dẫn khách, đối tác, nhà cung cấp, ứng viên, cơ quan chính quyền trong quá trình đến làm việc với các Bộ phận/Phòng ban.

Trực tổng đài, tiếp nhận cuộc gọi và kết nối đến các phòng ban có liên quan.

Chuẩn bị nước, bàn ghế, trang thiết bị cần thiết cho các buổi họp/ đào tạo/ phỏng vấn khi có yêu cầu.

Quản lý và điều phối sắp xếp bố trí phòng họp.

Tiếp nhận các loại công văn, thư, bưu phẩm vào sổ công văn đi và đến.

Phân loại và phân phối công văn cho các bộ phận.

Mua sắm, quản lý và cấp phát VPP đúng quy định. Định kỳ hằng tháng thông báo, tổng hợp đặt VPP/lần.

Báo cơm, kiểm soát đối chiếu cơm tuần/tháng.

Theo dõi, báo cáo và làm các thủ tục thanh toán các chi phí hành chính liên quan: VPP, cơm, rác,…..

Phụ trách vệ sinh của toàn Công ty

Cấp phát đồng phục, quản lý, kiểm soát tồn kho.

Bán đồng phục cho học viên, thu tiền, nộp tiền cho kế toán định kỳ 1 tuần/lần.

Kiểm soát các vấn đề về vệ sinh khu vực tiền sảnh và các khu vực được giao.

Quản lý thẻ từ cấp cho khách.

Chuẩn bị công tác hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Cập nhật chi phí hành chính tháng và thực hiện báo các báo cáo tuần/tháng.

Làm các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Có 01 năm kinh nghiệm làm công việc có liên quan hành chính, văn thư.

Trung thực, nhanh nhẹn, Giao tiếp khéo, thân thiện vui vẻ, tinh tế, cẩn thận.

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9tr - 12tr/ tháng.

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty.

12 ngày phép năm.

Khám sức khỏe định kì.

Hỗ trợ làm răng cho nhân viên và người nhà.

Quà+Thưởng Tết, quà sinh nhật, cưới hỏi, sinh con, 8/3, 20/10, thăm hỏi ốm đau, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

