Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thủ đức, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Chào đón, hướng dẫn khách đến tham quan nhà mẫu.

Kiểm tra thông tin khách đặt hẹn, hỗ trợ đăng ký nếu cần.

Cung cấp thông tin sơ bộ về dự án, các tiện ích, chính sách bán hàng (nếu được đào tạo).

Điều phối khách đến gặp nhân viên kinh doanh phù hợp.

Đảm bảo không gian nhà mẫu luôn sạch đẹp, gọn gàng.

Kiểm tra và bổ sung tài liệu, brochure, danh thiếp...

Chuẩn bị nước uống, trà/cà phê cho khách khi cần.

Phối hợp cùng đội ngũ kinh doanh trong các sự kiện mở bán, lễ giới thiệu dự án.

Hỗ trợ sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, hướng dẫn khách trong các sự kiện.

Ghi nhận thông tin khách đến tham quan.

Báo cáo danh sách khách hàng hàng ngày/tuần/tháng cho bộ phận kinh doanh.

Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm lễ tân, tư vấn, CSKH.

Ngoại hình: Chiều Cao Thật từ 1m63 , tác phong chuyên nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, lịch sự.

Có trách nhiệm, nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc.

Ưu tiên biết ngoại ngữ (Anh, Trung, Hàn...) là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi (theo chính sách chung công ty).

Thưởng cổ phiếu theo chính sách ESOP (theo chính sách của Công ty).

Thưởng theo hiệu quả làm việc.

Mua nhà ưu đãi giảm giá và trả góp không lãi suất (theo chính sách của Công ty).

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn 24/24 cho bản thân và gia đình (theo chính sách của Công ty).

Du lịch nghỉ mát hằng năm.

Các khoản phúc lợi, lễ tết.

Cơ hội đào tạo phát triển.

Các khoản thưởng khác (theo chính sách của Công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.