Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sô 773 đường Hồng Hà, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thực hiện công tác lễ tân cho Ban lãnh đạo (chuẩn bị phòng họp, nước uống, hoa quả, quà tặng…theo yêu cầu của BLĐ)
Đầu mối phụ trách vệ sinh các phòng họp cho các đơn vị tại Trụ sở làm việc.
Phục vụ công tác hậu cần cho các cuộc họp, hội nghị, chương trình công tác của BLĐ và các Phòng/Ban.
Thực hiện các công tác lễ tân khánh tiết và các nhiệm vụ khác theo phân công của P. TCHC và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 30 đến 40 tuổi, chiều cao từ 1.57m trở lên, ngoại hình ưa nhìn.
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trách nhiệm, chăm chỉ, cẩn thận.
Phẩm chất đạo đức tốt, không tiền án, tiền sự
Sức khỏe tốt, không dị tật, không nói ngọng.

Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 6-8tr/tháng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ theo Luật Lao Động ngay khi ký hợp đồng lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, nhiều cơ hội học hỏi & phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực

Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 số 263 đường Cầu Giấy , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

