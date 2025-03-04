Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sô 773 đường Hồng Hà, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân

Thực hiện công tác lễ tân cho Ban lãnh đạo (chuẩn bị phòng họp, nước uống, hoa quả, quà tặng…theo yêu cầu của BLĐ)

Đầu mối phụ trách vệ sinh các phòng họp cho các đơn vị tại Trụ sở làm việc.

Phục vụ công tác hậu cần cho các cuộc họp, hội nghị, chương trình công tác của BLĐ và các Phòng/Ban.

Thực hiện các công tác lễ tân khánh tiết và các nhiệm vụ khác theo phân công của P. TCHC và Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ: 30 đến 40 tuổi, chiều cao từ 1.57m trở lên, ngoại hình ưa nhìn.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trách nhiệm, chăm chỉ, cẩn thận.

Phẩm chất đạo đức tốt, không tiền án, tiền sự

Sức khỏe tốt, không dị tật, không nói ngọng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương từ 6-8tr/tháng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ theo Luật Lao Động ngay khi ký hợp đồng lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, nhiều cơ hội học hỏi & phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển

