Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

1. Tiếp Đón Khách: Chào đón khách khi họ đến và hỗ trợ họ theo nhu cầu. Cung cấp thông tin và hướng dẫn khách đến các phòng ban hoặc cá nhân cụ thể.

2. Quản Lý Thông Tin: Quản lý và cập nhật thông tin liên lạc. Lưu trữ và sắp xếp thông tin hoặc tài liệu cần thiết.

3. Hỗ Trợ Hành Chính: Hỗ trợ trong việc sắp xếp lịch hẹn và quản lý phòng họp. Chuẩn bị và phát tài liệu cho cuộc họp hoặc sự kiện.

4. Duy Trì Khu Vực Lễ Tân: Giữ cho khu vực showroom sạch sẽ và gọn gàng. Cập nhật và duy trì bảng thông tin hoặc tài liệu tiếp thị.

5. Quản Lý Thư Tín: Phân loại và xử lý thư đến và đi. Theo dõi và cập nhật trạng thái của các văn bản và thư tín.