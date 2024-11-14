Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY
- Bình Dương: Lô C1C, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Phú, TDM, BD, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
1. Tiếp Đón Khách: Chào đón khách khi họ đến và hỗ trợ họ theo nhu cầu. Cung cấp thông tin và hướng dẫn khách đến các phòng ban hoặc cá nhân cụ thể.
2. Quản Lý Thông Tin: Quản lý và cập nhật thông tin liên lạc. Lưu trữ và sắp xếp thông tin hoặc tài liệu cần thiết.
3. Hỗ Trợ Hành Chính: Hỗ trợ trong việc sắp xếp lịch hẹn và quản lý phòng họp. Chuẩn bị và phát tài liệu cho cuộc họp hoặc sự kiện.
4. Duy Trì Khu Vực Lễ Tân: Giữ cho khu vực showroom sạch sẽ và gọn gàng. Cập nhật và duy trì bảng thông tin hoặc tài liệu tiếp thị.
5. Quản Lý Thư Tín: Phân loại và xử lý thư đến và đi. Theo dõi và cập nhật trạng thái của các văn bản và thư tín.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng (Độ tuổi: 20 - 26t, giới tính: nữ )
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY Thì Được Hưởng Những Gì
Có phòng ăn trưa và nghỉ trưa.
Đầy đủ ngày nghỉ phép năm.
Mức lương: 7-10tr.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI