Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc. Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn (thỏa thuận trực tiếp). Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón khách hàng, tư vấn các dịch vụ làm đẹp của Spa

Giới thiệu các liệu trình, gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và tình trạng da/thể trạng của khách hàng.

Thực hiện các thủ tục đặt lịch hẹn, thanh toán cho khách hàng.

Giữ gìn vệ sinh, sắp xếp khu vực làm việc gọn gàng, sạch sẽ.

Hỗ trợ các công việc khác của Spa theo sự phân công của quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh của Spa (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc da

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.