Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1/13 Giang Văn Minh, Phương An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nghiên cứu và lập kế hoạch
Tạo danh sách các KOC/KOL tiềm năng trên nền tảng TikTok, Shoppe dựa trên lĩnh vực mỹ phẩm làm đẹp
Tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh, và xu hướng hiện tại để xác định các KOC/KOL phù hợp.
Triển khai các chiến dịch Affiliate trên nền tảng
Cập nhật phân tích chỉ số của người nổi tiếng (traffic, tỷ lệ chuyển đổi, doanh số) để tối ưu hóa kế hoạch booking
Thực hiện và giám sát chiến dịch
Hỗ trợ KOC/KOL trong việc tạo và duyệt nội dung để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của chiến dịch
Bám sát và chăm sóc kỹ, cung cấp yêu cầu về nội dung sản phẩm để KOC/KOL làm tốt nội dung
Xử lý thủ tục hợp đồng & thanh toán
Làm việc với các bộ phận liên quan (kế toán, pháp chế) để xử lý các vấn đề về thủ tục pháp lý khi ký kết hợp đồng (hợp đồng, hóa đơn).
Chăm sóc sau dự án:
Chăm sóc KOC/KOL chu đáo để gia tăng tỷ lệ tái ký hợp đồng để thuận lợi cho các chiến dịch trong tương lai.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Trên 6 tháng tại vị trí tương đương.
Hiểu biết về TikTok - Shopee : từng làm việc ở Agency là 1 lợi thế
Thị trường KOC: Hiểu biết về thị trường KOC, xu hướng và các công cụ hỗ trợ.
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt KPI: 10 triệu- 12 triệu
Lương cứng: + thưởng % chiến dịch quý / chiến dịch năm
Bảo hiểm và phúc lợi: Đóng BHXH đầy đủ, xét tăng lương, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng tháng 13; Thưởng KPI. 12 ngày nghỉ phép có lương / năm
Tham gia các hoạt động của công ty: Du lịch 2 lần /năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động Team building – Được công nhận khen thưởng.
Lộ trình thăng tiến: Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương và vị trí và review lương sau 6 tháng.
Đào tạo: Được đào tạo về kiến thức nền tảng (TikTok và TikTok Shop) và dịch vụ của công ty.
Trang thiết bị làm việc: Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1 Giang Văn Minh, An Phú, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

