Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SO NATURAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/13 Giang Văn Minh, Phương An Phú,Hồ Chí Minh

Nghiên cứu và lập kế hoạch

Tạo danh sách các KOC/KOL tiềm năng trên nền tảng TikTok, Shoppe dựa trên lĩnh vực mỹ phẩm làm đẹp

Tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh, và xu hướng hiện tại để xác định các KOC/KOL phù hợp.

Triển khai các chiến dịch Affiliate trên nền tảng

Cập nhật phân tích chỉ số của người nổi tiếng (traffic, tỷ lệ chuyển đổi, doanh số) để tối ưu hóa kế hoạch booking

Thực hiện và giám sát chiến dịch

Hỗ trợ KOC/KOL trong việc tạo và duyệt nội dung để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của chiến dịch

Bám sát và chăm sóc kỹ, cung cấp yêu cầu về nội dung sản phẩm để KOC/KOL làm tốt nội dung

Xử lý thủ tục hợp đồng & thanh toán

Làm việc với các bộ phận liên quan (kế toán, pháp chế) để xử lý các vấn đề về thủ tục pháp lý khi ký kết hợp đồng (hợp đồng, hóa đơn).

Chăm sóc sau dự án:

Chăm sóc KOC/KOL chu đáo để gia tăng tỷ lệ tái ký hợp đồng để thuận lợi cho các chiến dịch trong tương lai.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Kinh nghiệm: Trên 6 tháng tại vị trí tương đương.

Hiểu biết về TikTok - Shopee : từng làm việc ở Agency là 1 lợi thế

Thị trường KOC: Hiểu biết về thị trường KOC, xu hướng và các công cụ hỗ trợ.

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Thu nhập khi đạt KPI: 10 triệu- 12 triệu

Lương cứng: + thưởng % chiến dịch quý / chiến dịch năm

Bảo hiểm và phúc lợi: Đóng BHXH đầy đủ, xét tăng lương, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng tháng 13; Thưởng KPI. 12 ngày nghỉ phép có lương / năm

Tham gia các hoạt động của công ty: Du lịch 2 lần /năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động Team building – Được công nhận khen thưởng.

Lộ trình thăng tiến: Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương và vị trí và review lương sau 6 tháng.

Đào tạo: Được đào tạo về kiến thức nền tảng (TikTok và TikTok Shop) và dịch vụ của công ty.

Trang thiết bị làm việc: Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

