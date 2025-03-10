Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MAX THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 63 Lê Văn Lương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và biên tập các nội dung ấn phẩm và truyền thông (concept, content Marketing, bài PR, thông cáo báo chí, media pitches, newsletters, Social Media ads…) cho các Dự án, sản phẩm của Công ty trên các kênh truyền thông;

Tham gia xây dựng các kế hoạch truyền thông theo năm/ quý/ tháng và các hoạt động để phát triển, quảng bá thương hiệu, hình ảnh Công ty và Dự án;

Làm việc với các cơ quan báo chí, đài truyền hình, đối tác truyền thông;

Hỗ trợ thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin, tin tức, báo cáo, khảo sát về ngành, thị trường, đối thủ và khách hàng;

Hỗ trợ, phối hợp với các bộ liên quan để tổ chức các sự kiện truyền thông Dự án của Công ty như ra mắt, họp báo, mở bán, đào tạo, sự kiện cộng đồng…. và các sự kiện nội bộ của Công ty;

Thực hiện và phối hợp với các bộ phận liên quan để rà soát và xử lý khủng hoảng truyền thông;

Làm báo cáo, nghiệm thu MKT tuần, tháng gửi các Chủ đầu tư, đơn vị phát triển mà Công ty đang triển khai;

Nghiệm thu quảng cáo vào cuối tháng, tổng hợp chi phí gửi Tổng Giám đốc phê duyệt và chuyển Phòng kế toán chi tiền;

Triển khai truyền thông nội bộ;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế (AI, Corel, Photoshop, chatbot,….)

Có khả năng cập nhật, phát triển và quản lý các nền tảng mạng xã hội của Công ty (Page, web…);

Có kinh nghiệm, kỹ năng Designer và media;

Có khả năng sáng tạo tốt;

Năng động, sáng tạo, chủ động, nhiệt tình;

Có kinh nghiệm tối thiếu 1-2 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực Bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MAX THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản 10-15 triệu tùy năng lực + thưởng hoa hồng theo dự án

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại, cải tiến và phát triển liên tục;

Cấp trên và đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình;

Tham gia Teambuiding, Teamwork, du lịch…;

Nhiều chế độ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MAX THĂNG LONG

