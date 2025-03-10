Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Nghiên cứu và phân tích thị trường

Nghiên cứu thị trường, khách hàng mục tiêu, ngành hàng, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các kế hoạch Content Marketing hiệu quả;

Phân tích xu hướng truyền thông để lựa chọn chủ đề/nội dung/concept truyền thông phù hợp với sản phẩm trong từng giai đoạn, chiến dịch cụ thể.

2. Sáng tạo nội dung

Xây dựng và quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh/video) trên các kênh của cty: Fanpage, Website, Zalo, Tiktok

Phối hợp với phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật để lên kế hoạch content chi tiết cho các hoạt động kinh doanh của Công ty

Lên nội dung và ý tưởng thiết kế các ấn phẩm, profile, brochure, poster, POSM,...

Sáng tạo tagline, key message, key visual từng chiến dịch thương hiệu, xây dựng nhận thức về thương hiệu cho khách hàng (Online, Offline)

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Marketing

Đo lường hiệu quả truyền thông của các nội dung đã thực hiện

Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế, Nha khoa, thẩm mỹ, sức khỏe,...

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu

Thành thạo MS Office, đặc biệt là Word và PowerPoint

Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh/video như Canva, Photoshop, Capcut hoặc các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế

Tư duy cởi mở, tích cực, chủ động cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10.000.000 – 15.000.000 (hoặc thương lượng theo năng lực) + Có cơ hội Thưởng đạt KPI 2.000.000 - 6.000.000 (hoặc tùy thuộc năng lực)

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng lễ tết, sinh nhật,... theo quy định

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

Nghỉ Lễ/Tết, hiếu, hỉ,... theo chế độ nhà nước và Công ty

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội phát triển.

