Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH
- Hà Nội:
- Ngõ 68 Đ.Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Nghiên cứu và phân tích thị trường
Nghiên cứu thị trường, khách hàng mục tiêu, ngành hàng, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các kế hoạch Content Marketing hiệu quả;
Phân tích xu hướng truyền thông để lựa chọn chủ đề/nội dung/concept truyền thông phù hợp với sản phẩm trong từng giai đoạn, chiến dịch cụ thể.
2. Sáng tạo nội dung
Xây dựng và quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh/video) trên các kênh của cty: Fanpage, Website, Zalo, Tiktok
Phối hợp với phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật để lên kế hoạch content chi tiết cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
Lên nội dung và ý tưởng thiết kế các ấn phẩm, profile, brochure, poster, POSM,...
Sáng tạo tagline, key message, key visual từng chiến dịch thương hiệu, xây dựng nhận thức về thương hiệu cho khách hàng (Online, Offline)
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Marketing
Đo lường hiệu quả truyền thông của các nội dung đã thực hiện
Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế, Nha khoa, thẩm mỹ, sức khỏe,...
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu
Thành thạo MS Office, đặc biệt là Word và PowerPoint
Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh/video như Canva, Photoshop, Capcut hoặc các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế
Tư duy cởi mở, tích cực, chủ động cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng lễ tết, sinh nhật,... theo quy định
Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
Nghỉ Lễ/Tết, hiếu, hỉ,... theo chế độ nhà nước và Công ty
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÍN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
