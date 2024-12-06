Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- 85A Thủy Nguyên

- Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

A. Xây dựng, triển khai hoạt động truyền thông, Marketing của công ty
1. Quản lý nội dung và phát triển các chiến lược truyền thông, marketing thông qua nền tảng mạng xã hội, website, email marketing, và các kênh trực tuyến khác.
Nghiên cứu, nắm thông tin về thị trường, khách hàng, sản phẩm để đề xuất các chương trình, hoạt động MKT tại thị trường trong nước phù hợp với định hướng hoạt động kinh doanh
Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược truyền thông số
Chỉnh sửa, cập nhật và tối ưu nội dung để đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Phối hợp với bộ phận Kinh doanh (SEO) để tối ưu hóa nội dung và cải thiện thứ hạng tìm kiếm.
Xây dựng chiến lược nội dung cho các bài đăng, theo dõi và tương tác với người theo dõi, triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook và các nền tảng khác để tăng tương tác và tiếp cận.
Nắm bắt xu thế mới trên các nền tảng marketing và trong ngành để áp dụng vào các chiến dịch marketing.
Sử dụng thành thạo các công cụ marketing thông minh như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, SEO tools, và các công cụ khác để tối ưu hóa hiệu quả công việc.
2. Phát triển tài liệu marketing và catalog
Thiết kế, biên soạn và làm mới tài liệu marketing như brochure, catalog, tài liệu giới thiệu sản phẩm để hỗ trợ đội ngũ bán hàng và quảng bá thương hiệu.
Dựa trên kế hoạch Marketing đã được duyệt, lên ý tưởng và tổ chức sản xuất các các tư liệu như: TVC, Clip, biển bảng, flyer, brochure ...và các tư liệu quảng cáo khác nhằm phát triển sản phẩm, thương hiệu
Xây dựng các tài liệu bán hàng cho Bộ phận kinh doanh: sale kits, hồ sơ năng lực...
3. Hỗ trợ các chiến dịch marketing tổng thể
Tham gia vào việc lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing đa kênh (digital, in ấn), bao gồm email marketing, quảng cáo trực tuyến và tổ chức, tham gia sự kiện. Phối hợp với đội ngũ sáng tạo để xây dựng nội dung số hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng.
4. Phân tích và báo cáo hiệu quả
Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu suất các chiến dịch marketing, báo cáo định kỳ về tương tác và ROI, đề xuất các giải pháp cải thiện, chiến lược kịp thời dựa trên dữ liệu thu thập để đạt được mục tiêu đề ra.
B. Báo cáo
Hàng tuần, tháng, hàng quý báo cáo hoạt động truyền thông, Marketing cho Trưởng phòng Kinh doanh
C. Các công việc khác
Hỗ trợ hoạt động chung của phòng Kinh doanh Kỹ thuật trong các trường hợp khẩn cấp: Tiếp nhận và xác nhận đơn hàng, kế hoạch giao hàng (với các khách hàng được giao/chỉ định hỗ trợ), soạn thảo hợp đồng khung và thống nhất việc điều chỉnh các điều khoản tương ứng (với các bộ phận liên quan), soạn thảo các giấy tờ văn bản và thực hiện quy trình làm việc theo form mẫu chung (BBBG, BBNT, ĐNĐH, ĐNXK/ĐNNK, ....), sắp xếp đóng gói hàng giao, phối hợp với BP KDKT để giải quyết các vấn đề khiếu nại, phàn nàn của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo phân công, yêu cầu của Trường phòng Kinh doanh, Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc Quản trị Kinh doanh
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực Digital Marketing hoặc Marketing tổng hợp. Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, sản phẩm cơ khí, sản phẩm đặc thù...
Khả năng chịu áp lực cao
Có khả năng phân tích và trình bày nội dung một cách mạch lạc, logic và khoa học.
Có khả năng lập kế hoạch và điều phối công việc của các nhóm liên quan trong cùng một dự án
Kỹ năng viết và biên tập nội dung tốt, khả năng sử dụng các công cụ quản lý website (CMS) và phần mềm thiết kế (Photoshop, Illustrator) là một lợi thế.
Hiểu biết về các nền tảng quảng cáo và mạng xã hội như Facebook, Google Ads.
Kỹ năng phân tích và tư duy sáng tạo tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích theo đúng chế độ, chính sách của Công ty
Được cấp phát dụng cụ, thiết bị, đồng phục, phương tiện bảo hộ lao động (nếu cần thiết) trong quá trình công tác
Tham gia các chương trình cải tiến, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm mục đích xây dựng, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả cũng như thành quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thảo luận theo nhóm, phòng, trao đổi thông tin nhằm nâng cao kiến thức, hiệu quả và lợi ích trong công việc
Hưởng Phúc lợi khác: Thăm quan, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỷ, thăm ốm, hỗ trợ các chương trình đào tạo phát triển năng lực bản thân
Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2- thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, Ngõ 364/94 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

